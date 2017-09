Cristiano Ronaldo : Sa nouvelle folie à 400 000 euros...

Propriétaire de plusieurs voitures de luxe, le papa de Cristiano Jr. et des adorables jumeaux Eva et Mateo avait créé le buzz en 2016. Photographié dans la même allée de sa maison, devant un bolide noir, CR7 était rapidement devenu la risée du web. Sa photo avait été largement détournée. Des moqueries qui semblent lui avoir servi de leçon puisque sa photo, plus sobre, avec sa nouvelle Ferrari flambant neuve ne connaît pas le même sort.