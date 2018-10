Cristiano Ronaldo : Son beau-père, un trafiquant de drogues expulsé d'Espagne

Georgina Rodriguez ne s'affiche jamais avec son papa et on comprend à présent pourquoi. Jorge Rodriguez, le beau-père de Cristiano Ronaldo, a passé dix ans prison pour trafic de drogue. Le Daily Mail rapporte en effet que l'homme de 69 ans a séjourné dans trois prisons espagnoles différentes de 2003 à 2013 avant d'être expulsé du pays et renvoyé sur ses terres natales argentines.

Jorge Rodriguez, qui a rencontré la maman de Georgina Rodriguez dans les années 1980 en Espagne, a été reconnu coupable de trafic de cocaïne et de résine de cannabis au cours de plusieurs procès. Le trafic de cocaïne concernait des circuits entre l'Espagne et la France. Le beau-père de Cristiano Ronaldo a été piégé grâce à des enregistrements téléphoniques qui ont permis d'établir qu'il était en contact avec un trafiquant colombien. Jorge Rodriguez avait alors écopé de onze ans de prison et de 120 000 euros d'amende en 2003. Pas de quoi l'empêcher de recommencer puisqu'il s'est retrouvé impliqué, quelques années plus tard, dans une nouvelle affaire. Jorge Rodriguez a été reconnu coupable de trafic de résine de cannabis en novembre 2010. Les voyages s'effectuaient cette fois-ci entre le Maroc et l'Espagne. Parce qu'il a rapidement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, le père de Georgina Rodriguez a vu sa condamnation abaissée de quatre à deux ans de prison. Sur les treize années cumulées, le trafiquant en a finalement purgé dix entre le centre de détention de Zuera et plusieurs prisons de la province d'Alicante et Murcie.

Expulsé d'Espagne, Jorge Rodriguez est retourné vivre en Argentine où il vit à présent aux crochets de ses deux filles, Georgina, 23 ans, et sa soeur Ivana. Très malade, il serait pris en charge par un proche.

Ces révélations sur le beau-père de Cristiano Ronaldo interviennent alors que le célèbre footballeur portugais de 33 ans est à nouveau accusé de viol pour des faits remontant à 2009 et qui se seraient produits à Las Vegas. L'enquête a été réouverte par la police du Nevada.