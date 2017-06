Cristina Cordula mariée : Elle a dit oui à son chéri Frédéric Cassin !

La dernière fois que les amoureux ont fait une apparition officielle, c'était le 18 avril 2017 lors du Monte-Carlo Rolex Masters 2017 sur le court Rainier-III du Monte-Carlo Country Club à Roquebrune-Cap-Martin. Plus récemment, l'animatrice qui présentera prochainement une émission sur les robes de mariée (quelle coïncidence !) était à Roland-Garros avec son fils Enzo.

Très discrète sur sa vie amoureuse, la présentatrice des Reines du shopping parle peu de son mari Frédéric. Elle a cependant évoqué une fois sa garde-robe : "Mon compagnon s'habille très bien, et c'est un très bon compagnon de shopping aussi ! Il a un super don esthétique et sait trancher quand j'ai un doute. On aime faire les boutiques tous les deux. Mais il n'a pas vraiment besoin de mes conseils : son look est top !"