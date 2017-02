Manon (Les Reines du shopping) amincie : Le nombre de kilos qu'elle a perdus

Semaine exceptionnelle dans Les Reines du shopping (M6). Cristina Cordula est accompagnée du grand styliste et couturier français Jean Paul Gaultier afin de juger cinq anciennes gagnantes, parmi lesquelles Manon.

La coach de vie de 26 ans a remporté l'émission lors de la saison 2 en 2014, sur le thème "Magnifique à la plage". Si elle garde de bons souvenirs de son passage dans l'émission, la jolie blonde a un regret : sa silhouette de l'époque. "J'étais en surpoids. C'est toujours un peu frustrant", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Après sa participation aux Reines du shopping, Manon a donc pris la décision de se reprendre en main. Et sa motivation a payé : "J'ai perdu 10 kilos après mon passage." Toutefois, la jeune femme a toujours du mal à accepter sa silhouette puisqu'elle assure être toujours en surpoids dans les épisodes diffusés actuellement, dont le thème est "Tendance avec une pièce en jean". Et les commentaires positifs de ses rivales n'y changent rien : "Quand on est complexé, on n'écoute pas ce que les gens pensent. En plus, c'est facile, quand on est bien foutu, de faire des compliments à une personne comme moi. Si je vis mal avec mon apparence, ça n'a aucun impact. Ce ne sont que des mots."

Manon reconnaît toutefois que sa métamorphose a du bon : "Depuis que j'ai maigri, je peux me permettre plus de choses. Le shopping m'a aidée à perdre du poids. Quand on est ronde, il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre et on tombe vite dans le vulgaire."