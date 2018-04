Cristina Cordula méconnaissable plus jeune : Elle fait l'unanimité !

Depuis lundi 2 avril 2018, Chantal Thomass est l'invitée d'honneur de Cristina Cordula dans Les Reines du shopping (M6). L'occasion pour l'animatrice de 53 ans de partager un souvenir commun avec la créatrice.

Sur Instagram, la papesse de la mode a en effet publié une ancienne photo d'elle du temps où elle était mannequin... pour Chantal Thomass ! Un cliché en noir et blanc sur lequel la jolie brune apparaît en top en dentelle noir et bas de pyjama à carreau. Attablée, verre de vin posé devant elle, Cristina Cordula arborait déjà une coupe courte – bien qu'un peu plus longue que sa chevelure actuelle. Un "très beau souvenir" pour le top qui se dit "ravi" de retrouver Chantal Thomass dans l'émission.