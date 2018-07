Cristina Cordula : Sa grande décision qui intrigue les fans

Après avoir livré son secret minceur, Cristina Cordula a pris une décision radicale annoncée mardi 31 juillet 2018. Dès demain, la présentatrice de M6 va mettre son compte officiel Instagram en mode privé.

C'est directement sur le réseau social que Cristina Cordula a annoncé la nouvelle. "Mon compte sera 'privé' à partir de demain pendant un certain temps... Accès VIP à mes followers", a déclaré l'animatrice des Reines du shopping (M6) en légende d'une photo où était sobrement écrit Going private... Pour en informer tous ses fans à travers le monde, elle a également tenu à adresser ce message en anglais et en portugais.

En quelques minutes, la publication est devenue virale. Si certains internautes ont salué sa décision, d'autres se sont montrés inquiets et ont demandé des explications. "Mais, qu'est-ce qui motive ce choix ? Pour quoi ?? J'espère qu'il y a rien de grave. Ce serait dommage de se passer de votre joli sourire et de votre peps", pouvait-on lire dans les commentaires.