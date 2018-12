Cyprien et Marc Ladreit de Lacharrière réunis autour du livre d'économie

Cyprien fait d'ordinaire dans l'humour, mais c'est avec beaucoup de sérieux que le célèbre youtubeur de 29 ans a participé à la 20e Journée du Livre d'Economie "Lire la Société" organisée au Centre Pierre Mendès France, au Ministère de l'Économie et des Finances le 12 décembre 2018.

Organisée par l'association Lire l'Economie, fondée et présidée par Luce Perrot, et en partenariat avec le ministère de l'Economie et des Finances, la Journée du Livre d'Économie est un lieu d'échanges et de débats réunissant plus de 600 lycéens venus de toute la France et de nombreuses personnalités du monde économique, politique et universitaire.

Comme chaque année, la journée s'est articulée autour de trois débats suivis de la remise de plusieurs prix mettant à l'honneur des ouvrages économiques, dont le Prix du Livre d'Economie 2018, qui a été décerné à Guillaume Pitron pour son ouvrage La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique et numérique (Edition Les Liens qui Libèrent). Le jury, composé de personnalités et de journalistes sous la présidence de Marc Ladreit de Lacharrière (président-directeur général de Fimalac), s'est réuni ce 12 décembre même pour choisir parmi trois finalistes.

Deux autres prix ont également été soutenus par Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, et France Culture. Le Prix lycéen Lire l'Economie 2018 a été remis à Yann Algan, Elizabeth Beasley et Claudia Senik pour leur ouvrage Les Français, le bonheur et l'argent (Editions Rues d'ULM). Le prix lycéen spécial BD d'Economie 2018 a été décerné à Elise Rousseau pour son ouvrage Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?! – Stop à la surconsommation (Editions Delachaux et Niestlé).

Cette 20e journée a été clôturée par le cinéaste grec Costa-Gavras, qui a encouragé les lycéens à "éveiller leur curiosité par la culture, qui permet d'aller où il est impossible d'aller".