Cyril Hanouna clashe violemment Pascal de Koh-Lanta: "Ne me casse pas les..."

"Mes rela­tions avec TPMP ne s'apai­se­ront jamais, parce que Monsieur Verdez m'a manqué de respect et m'a insulté. Ils sont sans pitié. C'est Touche pas à ma poubelle. Ils s'en prennent à tout le monde. (...) Pour moi ce n'est pas de la télé et il ne faut pas oublier que lorsqu'on éteint sa télé, Cyril Hanouna, il n'est rien" a déclaré Pascal, finaliste de Koh-Lanta 2016 et actuel candidat de Koh-Lanta All Stars, lors d'un Facebook Live avec Télé Loisirs. Des propos qui ont fait réagir le principal intéressé dans son émission diffusée le 15 mars.

"Qu'est-ce qu'il lui arrive ?! Non mais frère, va enlever tes tatouages et ne me casse pas les yeuks [cou***** en verlan, NDLR]. Qu'est-ce qu'il a lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je vais venir à Koh-Lanta !", a lâché Cyril Hanouna. Et quand sa chroniqueuse Géraldine Maillet lui a proposé de régler ses comptes avec l'aventurier dans une forêt, il a rebondi : "Je vais lui mettre des orties dans le cul." Un message on ne peut plus clair...

Rappelons qu'en 2016, Gilles Verdez avait eu de durs propos envers Pascal après la diffusion d'un épisode de Koh-Lanta. Dans celui-ci, le naufragé cherchait un collier d'immunité et était sur le point d'abandonner alors qu'il avait justement la main sur le fameux bijou. "Il est un peu bébête, Pascal, il cherche, il cherche, en fait, il a la main posée sur le collier et il ne s'en aperçoit qu'après. Ça donne une super séquence qui illustre quand même que Pascal n'est pas une lumière abso­lue", avait lâché le chroniqueur.