Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau : Retrouvailles et gros "kif"

"Matthieu Delormeau a été un peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps [référence à la fameuse séquence jugée homophobe, NDLR]. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison. Et pour l'année prochaine, on verra et on en discutera avec lui mais la porte est ouverte", avait déclaré Cyril Hanouna en mai dernier. Mais le célèbre chroniqueur n'est jamais revenu. Presque un mois après l'arrêt du programme pour l'été, les deux hommes viennent de se retrouver !

Le 18 juillet est une date à marquer dans les annales puisque c'est celle qui marque les retrouvailles entre Baba et Matthieu Delormeau. En milieu de journée, l'animateur et producteur, qui s'entourera d'une nouvelle équipe à la rentrée, a dévoilé un cliché d'eux deux, commenté : "Petit dej avec mon Matthieu Delormeau ce matin ! Que du kif et seul nous on sait !"(sic)