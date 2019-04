Cyril Hanouna, la polémique avec Charlize Theron : Révélations et mise au point

Mercredi 24 avril 2019, Cyril Hanouna a reçu Seth Rogen et Charlize Theron dans Touche pas à mon poste (C8). Les deux stars hollywoodiennes venaient promouvoir le film Séduis-moi si tu peux. L'animateur de 44 ans a donc fait appel à des traducteurs afin que rien n'échappe à ses invités. Et, en cours d'émission, il a été recadré par la divine blonde de 43 ans. La raison ? Il a embrassé sur la joue sa traductrice sans son consentement. Une séquence qui a rapidement fait le tour des médias.

Le lendemain de l'affaire, Cyril Hanouna a donc souhaité faire une grosse mise au point. Après avoir rappelé les faits, il s'en est pris aux journalistes qui avaient repris l'information sur leurs sites. Il a également expliqué avoir contacté la traductrice afin de savoir si cette séquence l'avait gênée : "Elle m'a dit : 'Ah oui, j'ai un problème parce que je pense que je t'ai flingué la séquence d'hier, on n'entendait pas bien en régie.' Je lui ai dit : 'Mais Nadia, tu ne m'as rien flingué du tout.' (...) Et elle me dit concernant le bisou : 'Le seul truc qui m'a gênée, c'est tous ces journalistes qui ont repris.'"

L'animateur a poursuivi : "Comme ils [les journalistes, NDLR] font des titres de fou, on croit toujours qu'il se passe des trucs de fou sur l'émission. (...) Eh bien il y a juste un mec qui essaie de mettre en confiance et qui essaie de faire un petit bisou à la traductrice. J'aurais fait pareil avec n'importe qui." Valérie Benaïm a regretté que les articles en question n'aient pas mentionné le fait que "l'on ne s'embrasse pas aux États-Unis comme on s'embrasse en Europe". En conclusion, Cyril Hanouna a adressé un message à la presse : "Ils font mal aux vrais journalistes qui font un vrai travail. (...) C'est à vous que vous faites mal, ce n'est pas à TPMP. Nous, ça va très bien, ça cartonne. Si je peux vous donner un conseil, ne vous occupez pas de nous, n'écrivez plus rien sur nous, on s'en tape total."