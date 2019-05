Cyril Hanouna, le canular jugé homophobe : Le Refuge présente ses excuses

Deux ans après la polémique du canular téléphonique de TPMP ! Radio Baba (C8), le président de l'association Le Refuge a présenté ses excuses à Cyril Hanouna et à son équipe par voie de communiqué.

"En mai 2017, à la suite de l'émission TPMP, Radio Baba diffusée sur C8, j'avais indiqué qu'un jeune homme avait contacté l'association Le Refuge à plusieurs reprises, car il avait été reconnu par ses parents qui, découvrant son homosexualité, l'avaient chassé de chez eux. Or, il est apparu depuis lors, ainsi que mon avocat l'a indiqué à la presse, que ces appels avaient été imaginés par un bénévole de l'association, et ce de sa seule initiative. Des sanctions appropriées ont été prises par Le Refuge à l'encontre de ce bénévole, qui n'exerce plus au sein de l'association, et dont le comportement a été l'origine d'un préjudice important pour l'association et la lutte contre l'homophobie, cause qu'elle défend depuis de nombreuses années", a écrit Nicolas Noguier.

Il a ensuite précisé que des sanctions avaient été prises contre le bénévole en question, qui n'exerce désormais plus au sein de l'association "et dont le comportement a été à l'origine d'un préjudice pour l'association et la lutte contre l'homophobie". "Je regrette également les conséquences que cet événement a eues pour Cyril Hanouna et C8 et je présente toutes mes excuses pour les désagréments rencontrés. Nous savons que nous pourrons bénéficier, comme par le passé, du soutien de Cyril Hanouna et C8 pour poursuivre la lutte contre l'homophobie et je les en remercie", a-t-il conclu.

Rappel des faits

Pour rappel, lors du prime l'animateur de 44 ans avait réalisé un canular téléphonique caricatural dans lequel il s'était fait passer pour un homosexuel à la recherche de l'amour. Il avait alors téléphoné en direct à des gays séduits par une fausse annonce coquine préalablement publiée sur un site de rencontres. Une séquence qui avait fait polémique. Nombreux étaient les téléspectateurs à avoir interpellé le CSA et, par la suite, Le Refuge avait assuré qu'un jeune homosexuel piégé par l'animateur les avait contactés en larmes dans la nuit du 18 au 19 mai, dans "un état de détresse morale épouvantable" afin de faire savoir que ses parents l'avaient mis dehors après avoir appris son homosexualité. En juillet 2017, C8 avait donc écopé d'une amende de 3 millions d'euros de la part du CSA à cause de cette séquence.

Un an et demi plus tard, l'avocat de l'association et de son président, Me Emmanuel Pierrat, avait reconnu auprès de l'Express qu'il n'y avait "jamais eu d'appel de détresse". Une audience était prévue ce vendredi 24 mai pour la plainte pour diffamation déposée par H2O Productions contre Le Refuge. Contactée par TV Mag, la société de production de Cyril Hanouna nous a déclaré que H2O Productions allait se désister à l'audience et retirer sa plainte pour diffamation.