Cyrille Eldin sévèrement dézingué par Guy Carlier : "Je ne t'aime plus"

C'est un fait, depuis que Cyrille Eldin a repris Le Petit Journal de Canal+, les téléspectateurs sont très nombreux à avoir fui le programme satirique pour retrouver Yann Barthès dans Quotidien sur TMC. Guy Carlier (67 ans) fait partie de ceux-là... et l'a fait savoir sans passer par quatre chemins !

C'est par le biais d'une longue lettre ouverte qu'il a lue chez nos confrères de Télé 2 semaines que le chroniqueur télé et radio s'est adressé à l'animateur de 43 ans. "Ceci est une lettre de rupture. Pardonne-moi d'être aussi direct, mais je ne t'aime plus. Et pour­tant, au début, qu'est-ce que j'ai pu t'ai­mer... Tu m'as séduit avec cette insolence joyeuse, cette originalité de ton, ton côté Woody Allen était irrésistible", a-t-il commencé.

Et d'en venir aux choses moins agréables pour l'amoureux de Sandrine : "Peu à peu, j'ai pris conscience des limites de ta fausse convivialité avec les politiques, des limites de ton audace. Derrière cette imper­ti­nence surjouée, j'ai compris qu'il n'y avait rien, pas de fond, une coquille vide. (...) Aujourd'hui, tu as atteint ton seuil d'incompétence. Tu as beau en faire des tonnes, pour paraître enjoué et dyna­mique, bouger beau­coup pour compen­ser la fixité de ton regard rivé à ton promp­teur (...) mais on n'y croit pas une seconde, Il n'est de pire tue-l'amour que l'en­nui. Et doré­na­vant, je m'en­nuie avec toi, Cyrille."

Guy Carlier a ensuite clairement annoncé sa sympathie pour Yann Barthès (42 ans) : "J'ai quelqu'un d'autre comme on dit, un nouvel amour à la télé. Comme tant d'autres, je t'ai quitté pour Yann Barthès. Lorsque les yeux injec­tés de haine face caméra, tu as donné rendez-vous aux télé­spec­ta­teurs pour répondre à Yann Barthès suite à une alter­ca­tion avec sa chro­niqueuse, tu ressem­blais plus à un beauf en colère qu'à Woody Allen. Voilà pourquoi, Cyrille, je ne revien­drai jamais chez toi."