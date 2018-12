Dakota Johnson décolletée face à Monica Bellucci au Festival de Marrakech

Ce samedi 8 décembre 2018, la 17e édition du Festival International du film de Marrakech s'est achevée en beauté. Après huit jours de compétition réunissant pas moins de quatorze films, l'événement a réuni bon nombre de personnalités du cinéma pour la cérémonie de clôture organisée au Palais des Congrès.

Radieuse dans une robe Gucci mettant tout particulièrement en valeur son décolleté, Dakota Johnson a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge. L'actrice américaine révélée dans la saga 50 Shades of Grey a ainsi pu retrouver une autre actrice de charme en la personne de Monica Bellucci. La star de 54 ans est également apparue sur scène au côté du président du jury de cette édition 2018, le réalisateur américain James Gray.

Sandrine Kiberlain, Gaspard Ulliel, Rossy de Palma ou encore Gael García Bernal ont eux-aussi assisté à la remise des prix. Ce 17e Festival de Marrakech a mis à l'honneur le film Joy de Sudabeh Mortezai, vainqueur de l'Etoile d'Or et le film La Camarista de Lila Avilès (prix du jury). Nidhal Saadi et Aenne Schwaz ont quant à eu reçu les prix d'interprétation masculine et féminine. Le prix de la Mise en scène a été donné à Ognjen Glavonic pour le film Teret. Retour sur la cérémonie en images.