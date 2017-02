Dalida : Quand Jean-Luc Lahaye lui apprenait à se faire vomir !

Alors que la vie de la chanteuse Dalida s'étale actuellement sur les écrans de cinéma dans le biopic éponyme réalisé par Lisa Azuelos, on en apprend un peu plus sur la regrettée star grâce à Jean-Luc Lahaye ! En effet, le papa chanteur relate une anecdote surprenante dans son dernier livre intitulé Classé confidentiel...

Dans son ouvrage, l'ancienne gloire des années 1980 affirme qu'il avait appris à Dalida une technique pour se faire vomir plus facilement ! "Moi, j'ai appris à me faire vomir sur commande en effectuant simplement quelques exercices respiratoires. Je trouvais ça très confortable, comme principe, parce que je pouvais manger sans me soucier de ma ligne. J'avais remarqué que Dalida quittait souvent la table durant les repas. Et puis, j'ai entendu de drôles de bruits, qui venaient de sa chambre. Elle crachait, elle toussait. J'avais compris", a-t-il commencé par relater lors d'une interview promo pour France Dimanche.

Et le sulfureux interprète de Papa chanteur de poursuivre : "J'ai osé lui demander : 'Ôte-moi d'un doute, Dali, je te le dis tout de suite : est-ce que tu fais comme moi, est-ce que tu te fais vomir ?' Elle m'a répondu : 'Oui, mais ça m'abîme la gorge, et j'ai peur de perdre ma voix. Tu as une autre méthode ?' Voilà comment pendant deux ou trois séances, dans la plus grande discrétion, je lui ai enseigné mes secrets pour déglutir [sic] sans douleur..."

Thomas Montet

La suite des confidences de Jean-Luc Lahaye est à lire dans France Dimanche en kiosques le 3 février 2017.