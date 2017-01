Le Grand Journal : Sveva Alviti fait un malaise en direct, des images terribles

Sveva Alviti, qui interprète Dalida dans le biopic événement consacré à la chanteuse, vient de faire une crise d'épilepsie en direct à la télévision alors qu'elle était interviewée dans le Grand Journal sur Canal +. Alors qu'Orlando, le frère de la célèbre chanteuse, était en train de s'exprimer, on a pu voir la jeune comédienne assise juste à côté de lui être prise de spasmes et tomber lourdement de sa chaise. Une séquence effrayante !

Bien évidemment, l'émission présentée par Victor Robert a été immédiatement interrompue par une page de pub. Après plusieurs minutes d'interruption l'émission a pu reprendre et la réalisatrice du film Liza Azuelos (à qui l'on doit l'inoubliable LOL) a tenu à rassurer les téléspectateurs : "Tout à l'heure, vous m'avez demandé comment j'avais choisi Sveva. Et en fait je l'ai choisie parce que c'est quelqu'un qui triche pas. Je crois que ça s'est vu ce soir, elle s'est donnée à fond dans la promo, comme dans le film. Et elle est tellement à fleur de peau que parfois ça donne ça." Victor Robert a également parlé de "nouvelles rassurantes" concernant l'état de santé de la jeune femme.

Depuis de longues semaines Sveva Alviti est en pleine promotion du long-métrage et enchaîne séances photos, interviews et autres passages télévisés. Avec la sortie du film dans moins d'une semaine la belle italienne de 32 ans devrait enfin pouvoir souffler un peu et se remettre de ce marathon promo.

Plus de peur que de mal pour la superbe comédienne que l'on espère revoir très vite en grande forme !

Dalida de Liza Azuelos sort le 11 janvier 2017 sur les écrans français.