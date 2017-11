DALS 8 – Elodie Gossuin : Elle révèle pourquoi elle a failli abandonner

Après avoir accordé un long entretien au magazine Gala dans lequel elle a évoqué sa vie de famille, Elodie Gossuin a abordé un autre aspect de son quotidien : sa participation à Danse avec les stars. La maman de quatre enfants, Jules et Rose (9 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans), confie avoir pensé abandonner la compétition.

Le 28 octobre, l'ex-Miss France a effectué avec son partenaire Christian Millette un tango. Une danse lors de laquelle elle s'est déshabillée pour finir nue, le corps caché par de gigantesques plumes. Très pudique, la belle blonde de 36 ans s'est fait violence mais a bien failli quitter le programme avant ce prime. "J'ai ressenti un blocage. En dépit du travail, je n'ai pas réussi à fran­chir ce cap", explique-t-elle. Et de poursuivre : "Soit je prenais cette déci­sion, je mettais tout sous le tapis et je repre­nais ma vie comme si de rien n'était, soit j'accep­tais ce rendez-vous qui m'était offert avec moi-même."

Elle l'a accepté, surmonté sa crainte ce qui lui a permis d'avancer : "Il fallait que je réap­prenne à me connaître pour pouvoir avan­cer. Ça m'a fait souf­frir, c'est vrai, mais ça m'a fait du bien aussi. J'ai déposé l'armure, enlevé les filtres... C'est comme une renais­sance. Vrai­ment. Quelque chose en moi s'est dénoué, des verrous ont sauté."

Si ce soir-là, Elodie Gossuin s'est surpassée mais n'a malheureusement pas obtenu de très bonnes notes. Elle avait même fini dernière de la compétition.