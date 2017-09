Élodie Gossuin : Jolie "solidarité fraternelle" de ses 4 enfants pour la rentrée

Les vacances en famille doivent déjà lui paraître très loin... De retour à l'antenne de RFM tous les matins de la semaine pour Le meilleur des réveils, Élodie Gossuin a fait sa rentrée une semaine avant ses enfants, avec la joie et la bonne humeur qu'on lui connaît et qui ravissent tant les auditeurs.

Parce qu'elle est la maman d'une fratrie de quatre enfants, deux paires de jumeaux, l'ancienne Miss France connaît particulièrement bien ce rendez-vous incontournable du retour à l'école. Qui dit rentrée dit nouveaux cartables multipliés par quatre et organisation à toute épreuve.

Habitué à partager son quotidien de maman sur les réseaux sociaux, Élodie Gossuin a ainsi posté une photo de ses enfants en route vers l'école, à la queue-leu-leu. Les plus jeunes Joséphine et Léonard (3 ans) en tête de cortège, tandis que les plus grands, les jumeaux Rose et Jules, 9 ans, ferment la marche. Tous se tiennent par les épaules avec tendresse. "#SolidaritéFraternelle #BelleRentréeÀTous #FautyAller", commente Élodie Gossuin, mariée à Bertrand Lacherie, en légende.