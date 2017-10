DALS 8 – Lenni-Kim : "Ce qu'on voit sur Marie n'est pas totalement la vérité"

Pour la première fois dans Danse avec les stars, un candidat est mineur. Et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En effet, Lenni-Kim, participant de la 8e édition qui a débuté le 14 octobre dernier sur TF1, n'a que 16 ans. Comme le droit du travail l'exige, il n'a donc le droit de s'entraîner "que" 35 heures par semaine, soit pas plus de 4 à 5 heures par jour. Cela signifie-t-il que sa partenaire Marie Denigot est beaucoup plus exigeante avec lui ?

C'est une question que le public s'est posée après qu'un magneto la montrant assez sévère avec l'ancien candidat de The Voice Kids a été dévoilé dans l'After de Danse avec les stars 8 la semaine dernière. Mais que ses fans se rassurent, la belle danseuse ne lui fait pas vivre un enfer !

"Ce qu'on voit à la télé sur Marie n'est pas totalement la vérité : Marie n'est pas H24 dure avec moi (Rires). Oui, elle est exigeante mais c'est différent de sévère, elle est aussi très douce. Elle a la bonne méthode pour m'apprendre les danses", a confié Lenni-Kim à nos confrères de Télé Loisirs. Et d'ajouter : "Ça se passe vraiment bien. C'est une partenaire rêvée et c'est aussi une amie. J'ai la chance de pouvoir travailler avec elle. Elle m'apprend beaucoup de choses au niveau de la danse. Les répétitions se font toujours avec le sourire."