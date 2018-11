DALS 9 – Shy'm lynchée pour sa tenue hot : Lio dénonce la "crétinerie ambiante"

"Shy'm, tu es superbe comme à chaque fois. Inventive, parfaite tant dans tes jugements que dans tes looks : la tête et le corps, la beauté et l'esprit. Une femme totale. J'adore à mort !!!", a alors écrit l'interprète du célèbre morceau Les brunes comptent pas pour des prunes. Et d'ajouter : "Et on ne meurt pas de la crétinerie ambiante, pas encore en France en tous cas. J'en suis la preuve vivante. Continue à nous enchanter les yeux, les oreilles et le cerveau. Youpiii. Vive Shy'm. Je t'aime depuis toujours et encore plus aujourd'hui." Une jolie déclaration rejoignant les commentaires de plusieurs fans tombés sous le charme de la silhouette de rêve de la star.