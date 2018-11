Shy'm dans DALS 9 : Son maillot de bain violet très hot fait jaser !

Encore une fois, Shy'm a prouvé qu'elle n'était plus la petite chanteuse timide de ses débuts... Dans "Danse avec les stars 9", elle enchaîne les looks les plus sexy, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de TF1 !

Shy'm qui dit de donner quelque chose pour que Pamela se couvre. C'est le camembert qui dit au roquefort tu pues #DALS #DALS9 pic.twitter.com/HjhNBtZlEC — Fanie (@Tv_Addict_) 3 novembre 2018

Shym change toi stp on est sur Tf1 un peu de classe quand mme c'est une chane familiale #DALS #DALS9 — Cristal (@Cristal71960508) 3 novembre 2018

Tout le monde a critiqu la tenue de Shy'm mais si c'tait Rihanna qui avait port la mme chose : oooh QUEEN !

Bande de fanatiques #DALS — The KK (@YAzeky) 4 novembre 2018

Consciente (et satisfaite ?) d'avoir beaucoup fait parler grâce à cette tenue, Shy'm s'est saisie de son compte Instagram après l'élimination de Jeanfi Janssens et a publié une photo montrant son look en intégralité. "Nage avec les stars", a-t-elle indiqué avec humour en légende. Bien entendu, les admirateurs de la popstar ont majoritairement plébiscité cette prise de risque vestimentaire. "Tu es la seule à pouvoir faire ça", "J'adore cette tenue, vraiment, quel corps de rêve !", "Votre robe, votre maquillage, votre allure, tout est superbe. Vous êtes moderne et votre féminité est un exemple pour tous", "Franchement, tu assumes tout et j'adore !", pouvait-on lire dès les premières réactions. Découvrez le look de Shy'm dans Danse avec les stars 9 dès à présent dans notre player !

Shy'm, une popstar plus si timide !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater