DALS : Une danseuse aux urgences, elle poste une photo...

La chasse aux oeufs de Pâques aurait-elle mal fini pour la danseuse Marie Denigot ? Sur Instagram, la jeune femme que l'on voit dans l'émission Danse avec les stars sur TF1, a posté une photo ce lundi 17 avril pour révéler qu'elle s'est blessée...

"Aux urgences... je vous tiens au courant au plus vite pour mes stages de cette semaine et ce week-end...", a-t-elle commenté en légende de son cliché sur lequel elle ne fait apparaître que son pied droit dans un gros chausson. Visiblement, la jeune femme risque d'avoir un plâtre et peut-être des béquilles si jamais il s'agit de quelque chose de plus sérieux qu'un simple foulure...

Marie Denigot semblait être à Saint-Nazaire pour participer à un stage de danse. Toujours sur Instagram, elle a posté une photo d'elle profitant du front de mer avec son chien. Le moment où le drame s'est produit ?