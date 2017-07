Damien Sargue a épousé sa chérie Emilie : Tendre photo du mariage

Damien Sargue et sa chérie Emilie Sudre se sont mariés ! Après des années d'amour, le chanteur révélé dans la comédie musicale Roméo et Juliette s'est uni à la danseuse professionnelle. Et c'est Marc Hernandez, l'agent de la star, qui a annoncé la nouvelle en postant sur Instagram une photo des jeunes mariés.

Sur le cliché posté samedi 15 juillet 2017, Damien Sargue prend la pose en costume blanc, noeud papillon, lunettes de soleils rangées dans la poche de sa veste et une coupe de champagne à la main. Emilie porte quant à elle une robe de mariée décolletée à bretelles fines. Les deux amoureux sont souriants et semblent plus heureux que jamais. "Vive les mariés. Love u", a écrit Marc Hernandez en légende.