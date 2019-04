Dan Reynolds (Imagine Dragons) : Bientôt papa après avoir sauvé son mariage

Les bonnes nouvelle s'enchaînent pour le chanteur du groupe Imagine Dragons. Ce 3 avril 2019, lors d'une nouvelle interview pour l'émission américaine Good Day New York, Dan Reynolds a révélé qu'il allait bientôt être papa pour la quatrième fois. Une annonce qui survient alors que l'interprète de 31 ans et sa femme, Aja Volkman, avaient annoncé leur séparation il y a près d'un an.

"J'ai été sur la route pendant plus d'une décennie maintenant. Je vais m'accorder une petite pause. J'ai trois petites filles, et j'ai un autre enfant en route, a-t-il révélé devant les caméras. En fait, je ne l'ai dit à personne. Voilà. La nouvelle est sortie. Nous venons juste d'apprendre que nous aurons un garçon en octobre." Déjà papa de trois filles, Arrow (6 ans) et les jumelles Gia et Coco (2 ans), Dan Reynolds espérait secrètement un petit garçon : "Quand les médecins nous l'ont dit, Aja a été surprise parce que j'ai dit 'OUI ! OUI !'. Et elle a répondu : 'Tu m'avais dit que tu n'avais pas de préférence !' Et moi : 'Et bien...'"