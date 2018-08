Dana Hastier : La directrice de France 3 quitte ses fonctions

La nouvelle a surpris de nombreux professionnels, Dana Hastier, la patronne de France 3, a décidé de quitter France Télévisions.

Le groupe audiovisuel a officialisé cette décision ce 31 août 2018 par le biais d'un communiqué de presse. "Après 11 ans à France Télévisions, à la tête des documentaires de France 2, puis de France 3, puis à la direction exécutive de France 3, Dana Hastier a souhaité donné une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. En accord avec Delphine Ernotte Cunci, Dana Hastier quittera ses fonctions fin septembre", peut-on notamment lire.

À l'AFP, la professionnelle de 59 ans qui avait été débauchée d'arte en 2007 a ajouté : "J'éprouve le besoin de réfléchir quelques semaines à une nouvelle tranche de ma vie professionnelle, c'est une décision purement personnelle. J'aime bien me remettre en cause." Et de poursuivre sur son bilan : "Je suis très heureuse d'avoir refait de France 3 la troisième chaîne française, en alternant des succès dans des genres populaires, dans la fiction et les jeux, et des documentaires et programmes culturels."

Également interrogée par Le Parisien, Dana Hastier a confié sur un terrain plus personnel : "C'est une décision que j'ai prise le 21 juillet, à la naissance de mon premier petit-fils. Il est temps de chercher à écrire une nouvelle page de ma carrière."

Pour rappel, Dana Hastier avait également beaucoup fait parler d'elle en provoquant le départ de Julien Lepers (Questions pour un champion, depuis remplacé par Samuel Étienne) en février 2016 puis celui de Georges Pernoud (Thalassa, remplacé par Fanny Agostini), en avril 2017, afin de rajeunir l'antenne.