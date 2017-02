Dane DeHaan, dans A Cure for Life, nous dit tout sur son effrayant traitement...

Quatorze ans après avoir mis en scène le thriller d'épouvante Le Cercle, remake de Ring, Gore Verbinski renoue avec le genre avec A Cure for Life, en salles le 15 février. Pour le premier rôle de son long métrage, le réalisateur de Pirates des Caraïbes a choisi celui qu'on a découvert dans Chronicle et qui sera prochainement le Valérian de Luc Besson : Dane DeHaan. Purepeople les a rencontrés ! On en apprend un peu plus sur ce film gothique à l'atmosphère inquiétante et rétro qui s'inscrit dans notre société contemporaine gangrénée par l'ambition et la réussite. Au casting, on retrouve également Mia Goth (Nymphomaniac) et Jason Isaacs, le fameux Lucius Malfoy de Harry Potter.

Dane DeHaan est Lockhart, jeune cadre ambitieux. Il est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l'Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu'on lui diagnostique le même mal qui habite l'ensemble des pensionnaires, Lockhart n'a plus d'autres choix que de se soumettre à l'étrange traitement délivré par le centre... la Cure.

Le comédien américain s'est prêté au jeu de la consultation médicale pour Purepeople, il a répondu à nos questions sur ce thème fascinant qu'est la santé...