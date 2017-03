Daniel Balavoine : Corinne, la femme de sa vie et mère de ses deux enfants

"Les femmes, c'était son pêché", dira-t-on dans le documentaire qui lui est consacré J'me présente, je m'appelle Daniel, rediffusé sur France 3 ce vendredi 17 mars. Daniel Balavoine, aussi talentueux qu'engagé, était aussi très sensible à la gent féminine. Son ancienne compagne Catherine Ferry parlera de lui dans le film et on en apprend aussi un peu sur la très discrète femme de sa vie et mère de ses deux enfants Jérémie et Joana, Corinne Barcessat.

Leur histoire d'amour aura duré cinq ans, jusqu'à ce que la mort les sépare. Avec Corinne, le fougueux Daniel Balavoine devient plus serein, montre une tranquillité intérieure que ses proches savourent. Avant elle, il a été marié à 20 ans avec une jeune femme polonaise dont il divorcera rapidement. Puis, il se mettra en couple avec sa complice professionnelle, Catherine Ferry, chanteuse pour qui il avait assuré les choeurs pour Un, deux, trois en 1976.