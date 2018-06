Daniel Franzese (Lolita malgré moi) et son fiancé ont rompu !

C'est la fin d'une jolie histoire qui aura duré trois ans. Daniel Franzese et son fiancé Joseph Bradley Phillips ont mis fin à leur idylle, rompant ainsi leurs fiançailles officialisées en juillet 2016. Daniel Franzese, qui incarnait Damian dans le cultissime Lolita malgré moi en 2004, a annoncé la nouvelle mardi 19 juin.

"Parfois les étoiles filantes brillent tellement qu'elles brûlent et désormais nous devons voir nos trajectoires se séparer, mais j'ai espère que mon chemin croisera toujours le sien", déclare affectueusement Daniel Franzese, 40 ans. Une annonce faite à E! News dans laquelle l'acteur révélé en 2001 dans Bully assure qu'il n'y aura pas de bain de sang. "Joseph Bradley Phillips et moi avons décidé de nous séparer, de rompre notre engagement et de continuer dans le futur en tant qu'amis", dit-il.

Comment en sont-ils arrivés là ? "On prenait tellement soin l'un de l'autre qu'on en a oublié les choses qui étaient importantes pour notre développement personnel", explique-t-il, avant de confier qu'ils ont pris du temps pour guérir l'un et l'autre avant d'annoncer leur séparation.

En 2015, Daniel Franzese et Joseph Bradley Phillips s'étaient rencontrés dans un Starbucks dans le quartier de North Hollywood, à Los Angeles. C'est là que Daniel Franzese a fait sa demande en mariage en juillet 2016, avec la complicité d'un serveur. Il avait fait glisser la bague de son compagnon dans une boisson qui leur était spécialement adressée et où était écrite le nom des futurs mariés, "Mr. & Mr. Franzese".

En 2014, Daniel Franzese avait touché ses fans en faisant son coming out sur le tard.