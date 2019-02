Daniela Martins maman pour la 2e fois : Photo de son bébé, le sexe dévoilé

Mercredi 27 mars, Daniela Martins, candidate de Secret Story 3, a dévoilé sur son compte Instagram qu'elle était maman pour la deuxième fois. Vingt-quatre heures plus tard, elle dévoile une photo de son bébé et révèle sont sexe.

"Tu es là pièce manquante de notre puzzle V. #bb2 #tellementdamour #babyishere #comblee", a-t-elle écrit hier, laissant planer le mystère sur le prénom et sur le fait qu'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Mais la maman n'a pas gardé tout le secret pour elle puisqu'elle a publié ce jeudi 28 mars une tendre photo du bébé de profil, ainsi légendée : "C'est un petit garçon (pas si petit puisqu'il est né avec 53 cm à 11 jours du terme) qui tète très bien et beaucoup et qui a constamment besoin d'être collé à sa maman. Ce n'est pas de tout repos, mais je suis certaine qu'on trouvera tous notre rythme. Faudra déjà que la montée de lait se fasse. Peut-être demain ? Après-demain ?", a-t-elle déclaré.