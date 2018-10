Danse avec les stars 9 – Chris Marques, le jury critiqué : "C'est le jeu..."

Dans Danse avec les stars sur TF1, les nombreux téléspectateurs du show ne sont pas toujours d'accord avec les critiques ou les notes des jurés. Pour cette 9e saison, le public a par exemple choisi de se séparer très tôt de Carla Ginola et d'Anouar Toubali, plutôt doués, plutôt que d'éliminer d'entrée de jeu Vincent Moscato.

Interrogé sur ce constat par nos confrères du Parisien, le juré emblématique Chris Marques a réagi : "C'est le jeu. On va peut-être voir un Basile Boli en finale (rires). Moi, je n'aurais pas éliminé Carla Ginola et Anouar Toubali, mais plutôt Vincent Moscato [finalement éliminé ce 13 octobre, NDLR]. Moscato danseur, sur le plan technique, c'est improbable, mais il a une expressivité incroyable. En coulisses, je lui ai dit qu'il pourrait devenir un acteur formidable."

Lors du 3e prime time de DALS 9 diffusé ce 13 octobre, Anouar Toubali – éliminé une semaine plus tôt – n' a pas non plus hésité à tacler les notes du jury. "Les notes dans DALS. J'aime tellement cette émission mais je ne comprends plus rien...", a tweeté le comédien de Taxi 5.

S'il est en revanche une personnalité qui attire la sympathie de tous depuis le lancement de la 9e saison de Danse avec les stars, c'est bien son nouvel animateur Camille Combal. Chris Marques n'a d'ailleurs pas hésité à encenser le jeune homme venu de C8 et de Touche pas à mon poste. "Camille m'épate. Avec lui, c'est une nouvelle émission. Il réussit à tourner certaines séquences en dérision tout en gardant l'énergie nécessaire pour garder l'enjeu de la compétition. Il est inattendu et drôle sans être vulgaire", a commenté le juré conquis.

