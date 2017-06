Danse avec les stars : Marie-Claude Pietragalla officialise son départ !

La prochaine saison de Danse avec les stars sera décidément bouleversée puisque, après le départ de Laurent Ournac à la coanimation, on apprend désormais que Marie-Claude Pietragalla quitte le jury.

C'est par voie de communiqué, ce mercredi 28 juin, que la célèbre danseuse et chorégraphe a confirmé son départ alors que la rumeur courait depuis plusieurs jours... "Cher public, après cinq années de collaboration avec TF1, j'ai pris la décision pour des raisons professionnelles de quitter le jury de l'émission Danse avec les stars. J'ai partagé avec plaisir tout au long de ces cinq saisons mon expérience de l'art chorégraphique. (...) Mon regard d'artiste et de créatrice a permis de guider et d'accompagner de nombreux candidats à explorer leur potentiel, à dépasser leurs limites, tout en révélant leur sensibilité. Si j'ai pu par mes conseils susciter quelques vocations ou même donner la simple envie de danser, j'en suis heureuse", dit-elle.

La star, dont on ne connaît pas encore officiellement le remplaçant (le nom de Nicolas Archambault circule), a des mois chargés devant elle avec sa compagnie Le Théâtre du Corps Pietragalla – Derouault. Elle présente d'ailleurs actuellement le spectacle Lorenzaccio au festival de Grignan avant de le transporter partout en France. À la rentrée, elle présentera aussi au public le spectacle Être ou paraître. "Avec 130 dates de tournées et 2 créations en 2017, je souhaite prendre le temps nécessaire pour mener à bien tous ces projets avec l'énergie que la danse exige", dit-elle.