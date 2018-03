Dany Boon - Sa femme Yaël, mère de 3 de ses 5 enfants : Son pilier, son roc

Lorsque sa réalisation Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en 2009, dépasse les 20 millions d'entrées, son réalisateur-acteur-scénariste Dany Boon aurait laissé le succès lui monter à la tête. Près de dix ans plus tard, l'artiste reste toujours un travailleur acharné dont les réalisations – comme Rien à déclarer sur TF1 ce 11 mars et La Ch'tite Famille actuellement en salles – continue de faire les beaux jours du box-office français, et il peut compter sur sa famille pour garder les pieds sur terre. Ainsi, son pilier est son épouse Yaël contribue à permettre à la star de rester serein. Mais qui est celle qui a conquis le célèbre gars du Nord qui vient d'être césarisé ?

Avant de rencontrer Yaël, Dany Boon a été en couple avec marié une première fois avec Sophie Hermelin, maman de Mehdi (20 ans) et une seconde avec Judith Godrèche, la mère de son fils Noé (18 ans). Après son deuxième divorce en 2002, il rencontre le mannequin et scénariste Yaël Harris. L'année suivante, ils se marient et de leur couple naîtront trois enfants : Eytan, né le 23 juin 2005, Élia, né le 20 décembre 2006 et Sarah, née le 27 février 2010, petite dernière née très prématurément.

De sa femme, qui l'accompagne et brille régulièrement à ses côtés lors d'avant-premières ou événements mondains, il a dit en 2015 dans les colonnes de Version Femina : "On s'aime, on s'entend bien, on a construit une famille et le travail, c'est en plus. Comme on est très complices, il y a une facilité à réaliser des choses ensemble, une confiance mutuelle, un regard bienveillant l'un sur l'autre. (...) C'est comme dans la Chanson des vieux amants de Brel, qui dit : 'Il nous a fallu du talent pour être vieux sans être adultes.' C'est beau ça."

Par amour, je me suis converti.

Depuis sa relation avec Yaël, Dany Boon a pris la décision intime et personnelle de se convertir au judaïsme. Il avait expliqué sa démarche en 2011 dans Télé 7 Jours : "J'ai été baptisé et circoncis. Mon père [kabyle] était athée. Il est né dans l'islam, mais on mangeait du jambon. (...) J'ai grandi dans la religion catholique et ma femme est juive. Je l'ai vue faire le deuil d'un mariage à la synagogue. Par amour, je me suis converti. Ce qui me plaisait dans cette idée, c'est que je réunis d'un seul coup les trois religions monothéistes. Ma mère a tricoté les kippas de tous les invités."

Et Yaël, que dit-elle de son époux ? Dans Paris Match en 2014, elle avait déclaré : ""Dany est la générosité même. Ni le succès, ni l'argent ne l'ont changé. Après tout ce temps, il est resté le même. Ce qui nous unit ? L'amour et le respect mutuel, n'est-ce pas Dan ?"