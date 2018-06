Dany Brillant, sa grave dépression : Le chanteur a dû quitter femme et enfants

Après avoir triomphé à Pleyel, Dany Brillant poursuit sa tournée avec Rock and Swing, son 11e album. Dans le nouveau numéro de Paris Match, l'artiste de 52 ans raconte sa traversée du désert, sa rupture nécessaire avec sa famille et la dépression qu'il a traversée.

"Pendant vingt ans, ma trajectoire n'a été qu'ascensionnelle. Elle s'est terminée en apothéose à Bercy, en 2008. Puis, l'ex-élève du cours Florent que je suis a souhaité s'imposer un nouveau challenge : jouer au théâtre." Dany Brillant crée alors le spectacle Mon meilleur copain à Paris puis part en tournée. Le défi est positif mais le laisse dans un drôle d'état : "Mon rôle était très physique et l'expérience m'a laissé aussi épuisé que complètement déconnecté de la musique. (...) Je n'y arrivais plus. J'avais perdu l'inspiration. En 2013, je me suis dit : 'C'est fini, la source est tarie.'"

Deux ans plus tard, les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan réveillent des blessures d'enfance et finissent de l'enfoncer dans la dépression. "Suite à la guerre des Six-Jours, il y avait eu en Tunisie des représailles contre les Juifs, ma famille en a été victime, raconte Dany Brillant dans Paris Match. Et voici que tout s'écroule à nouveau avec les attentats de 2015. (...) Je reste alors complètement prostré et mon mal-être ne fait qu'empirer." Le chanteur prend alors une décision radicale, celle de s'éloigner des siens : de son épouse Nathalie et de leurs deux fils, Lino (7 ans) et Dean (5 ans) : "J'étais constamment les nerfs à fleurs de peau, irascible. Dans cet état, on ne supporte rien. Pas même son conjoint. Je ne me reconnaissais plus. J'étais complètement vidé de moi-même. Je décide de quitter provisoirement ma famille pour m'installer seul dans une maison à Ramatuelle. (...) Les enfants ont besoin d'admirer leur père, et moi j'étais tout le temps triste, je trouvais indécent que mes deux fils me voient constamment dans un cet état. Je me suis donc offert une vraie retraite spirituelle."

L'artiste a fini par se retrouver et avec ça l'envie d'écrire des chansons positives : "Au terme de ce voyage intime, vécu comme une ascèse, je suis revenu près des miens." Pour autant, le chanteur vit dans un appartement dans le 5e arrondissement de la capitale, tandis que ses enfants et leur mère habitent à la campagne. Dans Paris Match, Dany Brillant raconte que l'inspiration lui est revenue et que tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de Nathalie (auprès de laquelle il pose pour le magazine) et sans son amitié avec sa première épouse, mère de sa fille Leah (24 ans). "Leah vit à Vancouver où elle est chef opérateur, raconte fièrement Dany Brillant. Je l'adore et j'ai mis du temps à accepter qu'elle vive si loin de nous !" Lors du récent passage de son père salle Pleyel à Paris, la jeune femme était présente pour l'applaudir. La tournée de Dany Brillant se poursuit jusqu'en février 2019... au moins.