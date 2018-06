Daphné Bürki écartée d'Europe 1 : Son départ en grande pompe !

Le 31 mai dernier, Daphné Bürki annonçait la fin de son émission radio Bonjour la France sur Europe 1. Un programme qui, en raison de ses faibles audiences, n'aura connu qu'une seule saison et qui comptabilise 220 émissions avec chaque jour des défis en tout genre et des problématiques loufoques en compagnie des chroniqueurs Bertrand Chameroy et Ariel Wizman.

Déçue de ne pas avoir réussi à sauver cette petite pépite matinale, l'animatrice télé et radio a malgré tout pu célébrer son départ en grande pompe. Chenilles, fous rires, larmes, Philippe Katerine... tout était réuni pour passer un bon moment et rendre un dernier hommage à la compagne de Gunther Love.

Très émue, Daphné Bürki a finalement rendu l'antenne en n'oubliant pas de remercier son équipe et surtout ses auditeurs : "On m'a appris une chose dans ma famille, c'est de toujours mettre en avant et remercier ceux qui comptent, connus ou inconnus. (...) Je voudrais dire un merci tout particulier à vous, chers auditeurs. Je vous ai adorés. Vous êtes ma révélation. Je me levais pour vous. Jamais, je n'aurais pensé faire un jour cette rencontre.(...) Merci d'avoir suivi Bonjour la France, merci d'avoir été avec nous, passez un bel été et faites l'amour ! Salut Europe 1 ! À bientôt peut-être."

Heureusement pour Daphné, son émission télé Je t'aime, etc, sera pour sa part, bien reconduite surFrance 2 à la rentrée prochaine.