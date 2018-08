Daphné Bürki et la sexualité : "Je suis de plus en plus ouverte d'esprit..."

Depuis la fin août 2017, Daphné Bürki anime Je t'aime, etc, une émission qui parle sans tabou de la sexualité, sur France 2 l'après-midi. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star, la maman d'Hedda (11 ans) et Suzanne (5 ans) a évoqué la nouvelle saison (visiblement inattendue pour certains !) de ce talk-show et l'impact de celui-ci sur sa propre vie.

"Il y a un an, tout le monde était inquiet pour moi. Ils ne comprenaient pas du tout où je voulais en venir", a d'abord concédé la drôlissime Daphné à propos de son étonnant pari d'animer une émission sur le thème du sexe l'après-midi. Et l'animatrice de poursuivre avec satisfaction : "Mais les audiences ont grimpé petit à petit et on a rajeuni le public sur cette case horaire, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc je suis contente qu'on soit renouvelés, oui !"

Sur un plan plus personnel, Daphné Bürki – qui fera la saison à venir des interviews depuis le lit des personnalités ! – a aussi admis que Je t'aime, etc avait tout simplement changé sa vie. "Cette émission m'a vraiment bouleversée, j'ai beaucoup appris. Je suis de plus en plus tolérante et ouverte d'esprit sur ces sujets-là, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de faire les choses", a assumé la compagne de Sylvain Quimène.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.