Darius McCrary (La Vie de famille) accusé de violences conjugales : Il riposte !

Revirement de situation dans l'affaire qui oppose l'acteur Darius McCrary et sa troisième épouse Tammy Brawner. Il a deux jours, le site TMZ nous apprenait que l'interprète d'Eddie dans la série La Vie de famille, diffusée dans le courant des années 90, était accusé d'avoir terrorisé et violenté sa femme et leur petite fille Zoey, âgée de 16 mois seulement.

L'acteur et chanteur de 40 ans n'a pas tardé à riposter en donnant sa version des faits, qui diffère bien évidemment de celle de sa future ex-femme. Dans de nouveaux documents officiels que le site américain s'est procurés, celui qui a incarné Malcom Winters dans Les Feux de l'amour assure que Tammy est une menteuse et que c'est elle, en réalité, qui s'est montrée violente avec lui. Il raconte notamment qu'après l'avoir insulté, elle s'est jetée sur lui avec un fer à repasser et qu'il a fini la poitrine brûlée au deuxième degré.

Darius McCrary, déjà accusé il y a deux ans de violences conjugales par ses deux ex-femmes après qu'il avait refusé de payer la pension alimentaire de son fils, ajoute que ce n'est pas la première fois que Tammy se montre violente. Il raconte qu'il a dû appeler la police à trois reprises dans le passé, notamment une fois où elle l'a menacé avec un couteau. Selon lui, la mère de sa fille, qui a autrefois fait partie de l'équipe de basket-ball Harlem Globetrotter, "rêve désespérément de célébrité" et serait jalouse de sa petite notoriété. Craignant qu'elle ne néglige leur fille pour tenter de percer, il a donc réclamé une ordonnance de restriction au juge... qui la lui a accordée !

Là où le bât blesse, c'est que Tammy, qui l'accuse de l'avoir frappée au visage et d'avoir suspendu leur fille au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, a obtenu la même chose d'un autre juge... Ils ont donc tous les deux obligations de quitter le domicile conjugal et de se tenir éloigné à plus de 100 mètres l'un de l'autre. Un vrai casse-tête judiciaire qui, s'il s'éternise, risque surtout de porter préjudice à leur adorable Zoey. En attendant qu'un juge finisse par décider qui dit vrai, Darius et Tammy se sont tous les deux défendus des accusations qui pèsent à leur encontre sur leurs comptes Instagram respectifs.