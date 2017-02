Darius McCrary (La Vie de famille) ivre et violent : Il terrorise mère et fille

Jamais deux sans trois ! Darius Creston McCrary est une nouvelle fois mis en cause dans une histoire sordide de violences conjugales. En témoignent de nouvelles révélations publiées sur le site TMZ, l'interprète d'Eddie dans la série La Vie de famille, diffusée dans le courant des années 90, a encore eu la main leste sur sa femme !

Deux ans après avoir les accusations de ses deux ex-femmes pour violences conjugales, et son arrestation pour refus de payer la pension alimentaire, l'acteur a terrorisé sa nouvelle famille. Et pas qu'un peu, puisque celui qui incarné Malcom Winters dans Les Feux de l'amour aurait suspendu sa fille au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, si l'on en croit sa nouvelle épouse qui vient d'obtenir une ordonnance de restriction à son égard.

Tammy Brawner raconte que l'acteur et chanteur de 40 ans a pété les plombs dans la nuit du 10 février, balançant cadres photos et autres objets dans toute la pièce, dont certains ne sont pas passés loin de leur petite Zoé, 16 mois seulement. En revanche, il n'a pas manqué son coup quand il lui a collé, à elle, une beigne en pleine tête avec son avant-bras... Elle ajoute en outre qu'il se montre régulièrement violent à l'égard de la petite, qu'il "aurait préféré ne jamais avoir", la fessant fréquemment et lui "broyant les bras au moment des repas".

Pour ne rien arranger, la jeune femme qui a autrefois fait partie de l'équipe de basket-ball Harlem Globetrotter assure que Darius McCrary boit régulièrement, consomme de la drogue et regagne souvent le domicile conjugal ivre et violent. Un juge lui a donc intimé l'ordre de quitter leur maison. L'acteur, qui a prêté sa voix à Jazz, l'un des robots du film Transformers, a désormais ordre de ne plus les approcher à moins de 100 mètres et n'a plus aucun droit de visite envers sa fille, au moins jusqu'à la prochaine audience au tribunal, fixée le mois prochain. Sans surprise, la pauvre Tammy a l'intention de divorcer.

Coline Chavaroche