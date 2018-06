David Baiot (Caïn) en maillot de bain : Sa silhouette athlétique impressionne !

Pour rappel, David Baiot a quitté Plus belle la vie afin de rejoindre le casting de la série Caïn et se consacrer à des projets cinématographiques. Aux dernières nouvelles, il n'est pas prévu qu'il retrouve ses camarades du Mistral. Les scénaristes ont donc dû adapter les intrigues à la suite de son départ et ont pris la décision de faire rompre Samia (Fabienne Carat) et Boher (Stéphane Henon). Ce dernier s'est donc mis en couple avec Ariane (Lola Marois). Il pourrait toutefois retomber de nouveau dans les bras de son ex.