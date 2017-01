David Beckham : Son clash avec un célèbre patron de F1 le soir du Nouvel An

Fallait pas le chercher ! Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, David Beckham a bien failli offrir une grande scène de dispute aux invités de la soirée du Nouvel An à laquelle il assistait avec sa famille.

L'ancien footballeur vedette du Manchester United était aux Maldives avec sa femme Victoria et leurs quatre enfants, Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (11 ans) et Harper (5 ans), pour réveillonner dans un luxueux établissement hôtelier cinq étoiles, le One & Only Reethi Rah.

Accompagnés de nombreux proches pour fêter l'arrivée de 2017, le sportif de 41 ans et la styliste de 42 ans étaient également entourés de leurs amis les plus intimes, comme Gordon Ramsay et sa famille ou encore l'ex-Spice Girl Melanie Chisholm, avec laquelle Victoria n'a d'ailleurs pas hésité à interpréter le tube 2 Become 1 lors de l'événement.

Bien avant que tout le monde ne se mette à danser sur la piste de danse, les convives étaient à table pour partager un savoureux dîner. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses ont dérapé entre Becks et un célèbre patron de Formule 1, Ron Dennis.

Becks était énervé. Cela lui a rappelé ses débuts dans le football

Comme le rapporte le Daily Mail, le dirigeant du groupe McLaren a pris la liberté de s'installer aux emplacements prévus pour le clan Beckham. Lorsqu'une femme de la famille a demandé à l'homme d'affaires de 69 ans de libérer les places, celui-ci a dégainé la carte de la goujaterie. "J'ai financé la plupart de cette île, je mérite d'être assis à cette place", aurait-il dit.

Des mots qui n'ont pas manqué de choquer et d'irriter David Beckham. Déterminé à "remettre Ron Dennis à sa place", le beau gosse britannique s'est mis en colère avant de réussir à décrocher des excuses pour ce comportement "grossier". "Les voix se sont élevées mais ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau. Ils se connaissent depuis une éternité et tout était résolu le matin suivant. Becks était énervé. Cela lui a rappelé ses débuts dans le football lorsqu'il démarrait au quart de tour. Il ne s'est pas vraiment retenu. Il pense que Ron a été malpoli. Il était tellement révolté qu'il a ressenti le besoin de le remettre à sa place, même si c'était à la vue de tous les autres invités", a conclu un proche. Le pire a donc été évité...