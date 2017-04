David Beckham : Son fils Brooklyn le copie avec son premier tatouage

Et qui de mieux pour l'accompagner que son papa ? Actuellement à Los Angeles, David Beckham a posté une photo de sa discrète présence dans sa story sur Instagram. En aurait-il profité pour s'offrir un nouveau tatouage ? L'ancienne star de football que l'on retrouvera dans le prochain film de son ami réalisateur Guy Ritchie ne le dit pas...

Dans une récente vidéo tournée pour Biotherm Homme, le beau gosse britannique de 41 ans en disait un peu plus sur ses très nombreux tattoos. Il révélait notamment celui qu'il préfère, celui imaginé par Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper et qui se situe sur le côté gauche de son torse. "Cela dit 'On t'aime papa'. Il a été écrit par mes enfants. Chaque mot a été écrit par l'un d'eux. Harper a eu le plus facile, elle a écrit 'on'", avait-il expliqué.

Olivia Maunoury