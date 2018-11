David Hallyday : Son hommage tout en douceur à Johnny aux NMA 2018

Loin des "coups de gueule, des coups de sang", David Hallyday a opté pour la sobriété dans sa nouvelle chanson hommage au regretté rockeur Johnny Hallyday. Sur la scène de la cérémonie des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, le fils du Taulier a imposé le silence dans la salle par ses mots touchants.

Invité à se produire sur scène, David Hallyday (52 ans) a donc interprété Ma dernière lettre, une chanson dans laquelle il rend hommage à son père. Un titre annonciateur d'un nouvel album à venir, intitulé J'ai quelque chose à vous dire (attendu dans les bacs le 7 décembre prochain, soit un an après la mort de Johnny). Dans une mise en scène très sobre, tout de noir vêtu, le chanteur a interprété sa ballade sous le regard souvent fermé des spectateurs, silencieux et concentrés sur l'hommage rendu par David à son père.

"Ma dernière lettre, c'est une chanson d'amour et de transmission. Ça parle de ce qu'on a envie de donner aux gens qu'on aime avant de partir. Il y a une belle histoire dans cette chanson. Je l'ai composée en février dernier, et j'ai vite commencé à la jouer en tournée. J'avais envie de transmettre quelque chose au public, de partager ce moment qui est une chanson hyper intime. J'ai pris mon courage à deux mains. J'espérais déjà que je pourrais la chanter de A à Z sans que ça remue trop de choses et que je m'arrête au milieu (...) Quand j'ai vu la réaction, le soutien et tout cet amour du public, ça m'a conforté dans l'idée de continuer à la faire", avait-il confié à France Info.

David Hallyday, qui dans un livre affirme que son père ne voyait personne d'autre que lui pour prendre le relais de son héritage musical, va illustrer cette chanson par un clip qui sera dévoilé le 13 novembre. C'est sa soeur Laura Smet, avec laquelle il a entamé une procédure judiciaire pour contester le testament de Johnny, qui assure la réalisation.

Thomas Montet