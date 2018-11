David Hallyday et l'héritage de Johnny : "Il ne voyait pas qui d'autre que moi"

Le 8 novembre, la maison d'édition Hugo & Cie sortira Tu ne m'as pas laissé le temps, un livre qui recueille les confessions de David Hallyday. Le fils du regretté Johnny y évoque sa relation avec son père, entre bons et mauvais souvenirs. On y apprend que la question de l'héritage avait déjà été abordée entre eux...

Johnny Hallyday, qui a fait le choix avec son ultime testament d'écarter ses aînés David Hallyday (52 ans) et Laura Smet (34 ans) - non sans leur avoir fait de son vivant des donations - au profit de sa femme Laeticia Hallyday et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), avait donc déjà eu l'occasion de parler héritage avec son fils, en 2015. Mais, principalement, de l'héritage... musical. "Je ne donnerai pas de précision dans la mesure où ce serait mal venu et vulgaire. Toutefois, il convient de rectifier un point. Ce n'est pas moi qui ai parlé du sujet. Je ne me serais jamais permis de le faire. C'est arrivé au milieu d'une conversation avec mon père concernant l'héritage artistique d'autres personnes, et c'est lui qui m'a dit, dans ce contexte, que c'était la même chose pour nous. Il ne voyait pas qui d'autre que moi pouvait s'en charger", déclare David dans un extrait dévoilé par Voici (dans les kiosques le 1er novembre 2018). Cependant, l'auteur fait remarquer que cette conversation a eu lieu en 2015, alors qu'on sait aujourd'hui que le testament qui "déshérite" ses deux aînés a été fait un an plutôt... aurait-il menti à son fils ?

David Hallyday, qui a eu l'occasion d'affirmer qu'il ne lâchera pas sur la question de l'héritage, surtout concernant le catalogue musical de son père qu'il souhaite gérer, n'a donc jamais été au courant que son père ne lui confierait pas son héritage artistique. Pourtant, il est vrai que les deux hommes ont déjà collaboré ensemble et que David connaissait bien l'oeuvre de son père. Ils ont donné naissance ensemble au disque culte Sang pour sang. "Ce que je retiens de cette aventure avec mon père, ce sont des moments tous les deux (...) Ça a été un moment fondamental, pour moi en tout cas, et je pense que pour lui aussi. Depuis ce moment-là, il est resté entre nous de l'affection, bien sûr, mais surtout de la complicité, de la compréhension et du respect l'un pour l'autre", ajoute David. On comprend qu'il soit aujourd'hui au minimum frustré et déçu...

