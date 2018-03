S'il parle très peu dans les médias depuis qu'il a lancé son action en justice, menée conjointement avec sa demi-soeur Laura Smet, pour contester le testament de son père Johnny Hallyday, le chanteur David Hallyday a cependant (un peu) lâché du lest...

Alors qu'il est reparti en tournée, et n'a pas manqué dès son premier show de rendre hommage à son défunt père, David Hallyday reçoit de temps en temps la presse dans sa loge et donne des consignes strictes sur les thèmes qu'il veut bien aborder. Ainsi, hors de question de lui parler du testament du rockeur, dont il a été écarté car il aurait déjà reçu d'importantes donations par le passé... Alors que les fans de Johnny semblent soutenir ses aînés contre Laeticia, le magazine Marianne a trouvé la parade en relatant leurs propos à David, lui disant de tenir bon et d'aller jusqu'au bout.

Pas insensible à ce soutien, David Hallyday a donc finir par lâcher quelques mots. "C'est vraiment touchant. C'est un peu comme une grande famille qui se serre les coudes quand un proche dispa­raît ou face à une épreuve. Ce genre de moment me fait décou­vrir les gens sous un autre aspect. Ça me fait du bien et ça me donne de la force. (...) Je ne lâche­rai pas. Je ne lâche jamais rien. Je n'ai pas ça dans les gènes. Il suffit de voir les deux qui m'ont fait", a-t-il confié.

David Hallyday, très soutenu dans les médias par sa mère Sylvie Vartan, et Laura Smet ont un nouveau rendez-vous avec la justice (même s'ils ne seront sans doute pas physiquement présents) le 30 mars prochain au tribunal de Nanterre. Cette deuxième audience technique porte sur l'examen du référé sur l'album "posthume" de Johnny Hallyday et le gel de ses avoirs.

Thomas Montet