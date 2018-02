David Hallyday aurait bien reçu un héritage de plusieurs millions de Johnny

Sylvie Vartan aurait-t-elle menti ou aurait-t-elle la mémoire qui flanche ? Dans l'affaire de l'héritage du regretté Johnny Hallyday, la chanteuse et ex-épouse du rockeur avait indiqué avoir refusé, au moment de leur divorce en 1980, de recevoir sous forme de donation la moitié de la part de la maison qu'ils avaient conjointement achetée à Paris, afin que cette part aille à leur fils David. La star affirmait ainsi que son ancien mari n'avait pas fait ce don comme un héritage. Pourtant, selon Le Point, ce ne serait pas la vérité...

Nos confrères affirment qu'ils ont pu consulter "le jugement de divorce prononcé par Simone Rozès, une grande magistrate qui occupait en 1980 la fonction de présidente du TGI de Paris" et que les documents indiquent que Johnny Hallyday aurait bel et bien fait part de sa moitié de la maison, située dans la résidence fermée dite villa Montmorency dans le chic 16e arrondissement de la capitale, à son fils David comme un héritage. Au moment du divorce avec Sylvie Vartan, "la jouissance de cet immeuble" a été "attribuée en totalité" à la chanteuse mais le document indique que Johnny s'était engagé "à donner sa part de leur propriété dans la villa Montmorency à David Hallyday dans les six mois après signature de ladite convention".

Finalement, ce n'est qu'en 1988 que Johnny Hallyday a cédé sa part et, en 2002, le chanteur s'était rendu chez le notaire "pour finaliser le don de sa part de la résidence sise villa Montmorency", donnant l'usufruit à son fils, devenu "propriétaire 'à plein' de 50% d'une maison avec jardin évaluée à 3,05 millions d'euros au moment de la signature de l'acte notarié en 2002." Une propriété de 450 m² dont la valeur a très fortement augmentée, le prix au mètre carré dans ce quartier atteignant aujourd'hui 46 000 euros... donc plus ou moins 10 millions d'euros à ce jour ! Le Point enfonce le clou en indiquant que l'acte notarié précise bel et bien que "la présente donation est en avancement d'hoirie [d'héritage, NDLR] de la succession du donateur". Ce qui ferait mentir Sylvie Vartan...

Le testament de Johnny Hallyday fait de sa dernière épouse Laeticia la seule bénéficiaire. Le chanteur, mort en décembre dernier d'un cancer, avait modifié son testament pour la dernière fois en 2014. Il aurait volontairement "déshérité" ses aînés David Hallyday et Laura Smet en raison des importantes donations qu'il leur avait faites de son vivant. Il avait par exemple permis à sa fille, qui conteste le testament devant la justice, de faire l'acquisition d'un appartement de 106,78 m² situé rue Bonaparte à Paris et le chanteur lui versait aussi mensuellement de l'argent – et ce jusqu'à son décès – pour le remboursement du crédit immobilier...

Thomas Montet