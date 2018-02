Johnny Hallyday: Le testament de Laeticia révélé, en faveur de son Jean-Philippe

Au coeur de la très médiatique guerre déclarée par Laura Smet et David Hallyday à leur belle-mère Laeticia, le testament de Johnny Hallyday focalise l'attention, tant pour ses dispositions explicites - l'exclusion des grands enfants du rockeur, au motif qu'ils ont déjà bénéficié de donations de son vivant - que pour ses zones d'ombre - le rôle de Laeticia, la place de Jade et Joy... La station RTL a apporté ce lundi 19 février 2018 de nouveaux éléments quant à l'organisation de cette succession, révélant notamment le testament de la veuve de Johnny, "copie conforme" du sien.

Deux testaments identiques

Alors qu'on ignore toujours de quoi se compose exactement l'héritage de Johnny Hallyday, une certitude : sa dernière épouse et lui-même avaient organisé de concert cette succession, établissant un montage financier via des trusts - "JPS", pour Jean-Philippe Smet, et "LMS", pour Laeticia Marie Smet - désignés pour gérer cet héritage. "RTL a pu consulter le testament de Johnny Hallyday mais aussi celui de Laeticia Hallyday, ce dernier est d'ailleurs une copie quasi conforme de celui de Johnny. Les documents ont été rédigés par le même cabinet notarial de Los Angeles, le même jour, le 11 juillet 2014, avec les mêmes témoins", signale le journaliste de la première radio de France Jean-Alphonse Richard, qui suit de près le dossier et, quelques jours plus tôt, estimait à 10 millions d'euros les dettes laissées par la défunte idole.

Notre confrère décrypte le système mis en place par le couple Hallyday : "Le chanteur faisait de Laeticia son unique exécutrice testamentaire. Elle fait de même en désignant son époux, simplement appelé ici Jean-Philippe, pour s'occuper de la totalité de l'héritage. On apprend à la lecture de ces documents que la gestion de tous ces biens n'est pas confiée à un seul individu mais à un "trust". C'est une pratique connue aux États-Unis concernant les importantes successions. Une banque va agir comme gestionnaire de fortune." Jean-Alphonse Richard relève aussi qu'en cas de décès de Johnny et de Laeticia Hallyday, en vertu de leurs dispositions, ce serait en premier lieu à Grégory Boudou, le frère de Laeticia, qu'échoirait le rôle d'exécuteur testamentaire, puis à Elyette, alias Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia, impliquée dans la gestion de sociétés de Johnny Hallyday et vent debout contre Laura et David pour défendre sa petite-fille.

Pour Jade et Joy, le flou...

Ce que le testament de Laeticia Hallyday ne dit pas plus que celui de Johnny, c'est de quelle manière leurs filles adoptives Jade et Joy, non citées dans ces documents notariés, pourront bénéficier de l'héritage laissé par leur père. "Est-on certains que les filles adoptives de Johnny, Jade et Joy pourront bien toucher cette succession ?, s'interroge à ce sujet Jean-Alphonse Richard. (...) Dans tous les cas de figure, ça ne pourra être qu'après le décès de leur mère et à condition qu'elles soient majeures." Intervenant à l'antenne dans RTL Soir animée par Marc-Olivier Fogiel, le journaliste a considéré que cela fait "sans doute partie des modalités du contrat avec le trust", contrat dont on ignore tout.

Pour sa part, Marc-Olivier Fogiel a eu l'opportunité de prendre des nouvelles de Laeticia Hallyday auprès de son amie intime Hélène Darroze, qui se trouve avec elle à New York - un voyage que les deux femmes avaient "prévu depuis longtemps", selon la chef étoilée. Et, fidèle à son style incisif, il n'a pas hésité à lui poser cette question qui concerne les intérêts de Jade et Joy. "Laeticia les protégera ?", demande-t-il à Hélène Darroze. "C'est une question qui ne se pose même pas, c'est une maman, réplique-t-elle du tac au tac. Si aujourd'hui Laeticia tient debout, c'est parce qu'il y a ses deux petites-filles..."

Il y aura à un moment donné un don de choses très symboliques

Quant à la terrible brouille survenue entre la veuve et les grands enfants du rockeur, qui entretenaient par le passé des "relations au beau fixe", la chef, bien que choquée, se dit "très confiante" dans l'idée que "la communication va reprendre". Mais elle ne s'avance pas, sur ce terrain, à s'exprimer pour son amie, éludant les questions de Marc-Olivier Fogiel sur le droit de regard demandé par David et Laura sur l'album posthume de leur père (outre la contestation du testament, frère et soeur ont ainsi déposé un autre recours concernant le droit moral sur l'oeuvre et l'image de Johnny) ou sur l'éventualité que Laeticia soit disposée à en parler avec eux. Toutefois, elle veut bien croire que certains aspects matériels seront résolus : "C'est évident que c'est quelque chose qui est dans son esprit depuis le premier jour... Il faut arrêter tout ça, je connais assez bien mon amie pour dire qu'il est évident qu'il y aura à un moment donné un don de choses très symboliques", dit-elle en réaction au premier communiqué des avocats de David et Laura déplorant que leurs clients ne se soient pas même vu octroyer "une guitare, une moto ou la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée".

