Laeticia Hallyday attaquée : Ses SMS à Laura et David dévoilés

Déchiré autour de la succession de Johnny Hallyday, le clan du rockeur semblait entretenir autrefois une belle complicité. En témoignent quelques échanges de SMS consultés et publiés dimanche 18 février 2018 par le site de L'Express. Dans ces messages datés de 2016 et 2017, Laeticia Hallyday s'adresse tendrement à ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday, les surnommant respectivement "ma chérie" ou "ma Laura" et "Davidou". De son côté, la fille de Nathalie Baye "se montre tout aussi affectueuse et reconnaissante" à l'égard de sa belle-mère.

Dans ses textos, la veuve du rockeur (qui a quitté Los Angeles pour retrouver son amie Hélène Darroze) partageait "de nombreuses photos et vidéos" de son quotidien avec ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) et "semble être à l'initiative de réunions familiales". Dans un message daté du 19 juillet 2016, Laeticia proposait à Laura de déjeuner "à la Corniche, vers 14h15" lors de vacances familiales, "avant d'aller passer l'après-midi à la piscine avec ses enfants". Elle y évoque aussi d'autres sorties "auxquelles elle regrette parfois que Laura et son compagnon n'aient pas pris part". D'autres SMS attestent par ailleurs que les deux femmes s'envoyaient des messages pour leurs anniversaires respectifs, comme ce fut le cas le 18 mars 2017 lorsque l'actrice de 34 ans avait écrit à Laeticia pour ses 42 ans.

Je voulais le partager avec toi, ton père a mis le feu

Dans les messages adressés à son beau-fils, l'épouse de Johnny avait entre autres écrit le 23 juin 2017 un long SMS alors que le Taulier donnait un concert avec les Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddy Mitchell à Nîmes. "Ton père à mis le feu aux arènes c'était de la folie hier soir, comme un animal dans l'arène, je te jure, c'était carrément dingue, (...) il est en super forme, c'est fabuleux, je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours", écrivait Laeticia à David. "Le lendemain soir, le clan dînait ensemble pour fêter ça", précisent nos confrères de L'Express.

Selon des membres de l'entourage de Laeticia, l'attitude de Laura et David à l'égard de leur belle-mère aurait donc subitement changé à la mort de leur père lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient exclus de sa succession. "J'échange beaucoup avec Laeticia en ce moment, elle est très blessée. Je ne l'ai jamais entendue avoir un mot hostile à l'égard de Laura ou David. Et jamais Jojo ne m'a dit qu'il se cachait pour voir sa fille. Personne ne dictait sa conduite à Johnny !", constate le parolier Pierre Billon, ex-producteur et ami de quarante ans de Johnny Hallyday, demeuré l'un de ses intimes jusqu'à la fin.