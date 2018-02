Laura Smet et David Hallyday déshérités : Une décision qui ne date pas d'hier...

Laura Smet et David Hallyday ont découvert au début du mois de février que leur père, Johnny Hallyday, avait fait de sa dernière épouse l'unique bénéficiaire de son testament. Marié depuis 1996 à Laeticia Hallyday, le rockeur français décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon – qui s'était – lui cède son patrimoine mais aussi ses droits d'auteur et d'artiste-interprète. Pas un centime n'est laissé à Laura Smet et David Hallyday au motif que la comédienne de 34 ans et le chanteur de 51 ans ont déjà largement eu leur part, soit plusieurs millions d'euros donnés par leur père au fil des années.

Ce testament du Taulier qui déchire tant a été rédigé le 11 juillet 2014 dans un cabinet notarial de Los Angeles, tandis qu'une copie conforme a été établie ce même jour par son épouse. La volonté de Johnny Hallyday de déshériter ses deux aînés ne remonte pourtant pas à 2014, mais à quelques années auparavant.

Dans son édition du 22 février, Le Point révèle que Johnny Hallyday avait rédigé un testament en 2011 en Suisse, après avoir frôlé la mort à la suite de son opération d'une hernie discale pratiquée par le Dr Stéphane Delajoux. Envisageant déjà sa succession, le Taulier avait alors pris la décision d'écarter Laura Smet et David Hallyday pour assurer un avenir solide à son épouse et à leurs deux filles, Jade, 13 ans, et Joy, 8 ans. "M. Jean-Philippe Smet dispose qu'après sa mort les rendements de son héritage artistique reviennent exclusivement à son épouse et à ses enfants Jade et Joy, et non à ses enfants David et Laura", est-il indiqué dans le document repris par Le Point. Les aînés de Johnny Hallyday étaient-ils au cours de cet autre testament ? Probablement pas...