David Hasselhoff : Baisers langoureux avec sa jeune fiancée et red carpet enjoué

Il est de retour, et il est en super forme ! Mardi 30 mai, David Hasselhoff était avec toute l'équipe de Baywatch pour assister à l'avant-première du film à Berlin. Réunis avec ses partenaires Dwayne Johnson, Zac Efron et Jon Bass, l'acteur américain était également bien entouré puisque toutes ses collègues féminines avaient également assuré le déplacement, de Priyanka Chopra à Alexandra Daddario, sans oublier Kelly Rohrbach et Ilfenesh Hadera, avec laquelle il a d'ailleurs volontiers pris la pose.

Vêtu de son plus beau costume bleu, l'ex-interprète de Mitch Buchannon (dans cette nouvelle version adaptée au cinéma, il incarne non pas son personnage culte mais le rôle du "Mentor") a enchaîné les postures enjouées sur le tapis rouge, très heureux de partir à la rencontre des fans. L'iconique comédien de 64 ans n'avait pas voyagé seul puisqu'il était venu au bras de sa jeune compagne, Hayley Roberts (37 ans). En couple depuis six ans, les tourtereaux s'aiment visiblement comme au premier jour et n'ont pas manqué de multiplier les démonstrations d'affection en public, échangeant des baisers langoureux devant les photographes.

L'année dernière, David Hasselhoff et Hayley Roberts avaient annoncé leurs fiançailles dans les colonnes du magazine Hello!. Depuis, celui qui s'est déjà marié deux fois et qui est père deux jeunes femmes (Hayley, 24 ans, et Taylor, 27 ans) arbore à l'annulaire droit ce qui semble être une alliance en or blanc. Pour le moment, l'heureux couple n'a jamais évoqué de date de mariage, passée ou à venir. Une chose est certaine, lorsque ces deux-là se diront "oui" pour la vie, ils le crieront haut et fort sur les réseaux sociaux, où la future mariée avait déjà exposé son imposante bague de fiançailles l'été dernier.