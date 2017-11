David Martin, fils de Jacques Martin : "À 6 ans, je ne savais ni lire ni écrire"

L'animateur culte Jacques Martin (décédé en 2007) a été père de huit enfants. Parmi eux, David Martin (56 ans), l'aîné. Dans les pages de France Dimanche, celui qui est cuisiner et comédien (Coup de feu ! à L'Archipel, à Paris) évoque son père et son éducation à la dure.

David Martin le sait, parmi ses frères et soeurs – David et Élise (dont la mère est Annie Lefèvre), Frédéric et Jean-Baptiste (dont la mère est Danièle Évenou), Judith et Jeanne-Marie (dont la mère est Cécilia Ciganer-Albeniz), Juliette et Clovis (dont la mère est Céline Boisson), il est celui qui a "eu le plus de chance". La raison ? Jacques Martin s'est vraiment occupé de son éducation. "Je suis arrivé à une épisode de sa vie où il était plus disponible", explique-t-il.

Le célèbre animateur de L'École des fans était en effet très présent. "Il venait me chercher à la maison tous les jours, avec mon carnet de notes. J'ai souffert ! À 6 ans, je ne savais ni lire ni écrire. À 15 ans, j'écrivais 'couilles' avec un 'k', comme je le raconte sur scène. Au restaurant, il me disant : 'Tu mangeras ce que tu pourras déchiffrer sur la carte.' Qu'est-ce que j'ai pu avaler comme pain beurré !", raconte-t-il.

Une sévérité pour son bien comme le souligne David Martin : "Il m'a aidé à apprendre à force de coups de pied au cul." Une éducation qui est loin d'avoir rendu David Martin malheureux.

