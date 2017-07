David Pujadas pressentait son éviction du 20h: "Demain, ma patronne va me virer"

Le 17 mai 2017, David Pujadas apprenait qu'il était évincé de la présentation du Journal de 20h de France 2 après seize années de bons et loyaux services. Comme le relatent nos confrères du Parisien dans leur rubrique estivale Le jour où..., le journaliste de 52 ans avait malheureusement vu venir ce triste épilogue.

"Demain matin, j'ai rendez-vous avec ma patronne. Et elle va me virer", aurait en effet lancé David Pujadas à l'une de ses filles la veille de son rendez-vous avec Delphine Ernotte-Cunci au sommet de l'immeuble France Télévisions. Selon Le Parisien, la rumeur de son remplacement était arrivée à ses oreilles quelques heures plus tôt, à l'issue de son édition du 20h du mardi 16 mai. "Ah ? Ça recommence alors", s'était-il étonné selon des proches, pourtant conscient d'être dans le collimateur de la direction de la chaîne.

"Depuis son arrivée, Delphine Ernotte-Cunci pensait que David Pujadas avait fait son temps et qu'il fallait une femme au 20h. Des études qualitatives qui le classaient dernier en termes d'empathie l'ont aidée à se décider", a confié à nos confrères un cadre de France Télévisions.

Autre événement qui a mis la puce à l'oreille du journaliste star : l'attitude d'Anne-Sophie Lapix (celle qui allait devenir sa remplaçante) lors de sa venue dans C à vous le 12 mai. "Il a su qu'elle arrêtait le magazine de France 5. La direction de France Télévisions lui avait proposé un poste qui ne se refuse pas. Il y avait une chance sur deux pour que ce soit le 20h de France 2", a expliqué un proche de David Pujadas au Parisien. Dans ce contexte, les téléspectateurs de C à vous ont donc pu voir une Anne-Sophie Lapix qui semblait plus en retrait que d'habitude lors de l'interview de son invité, laissant le soin à Anne-Elisabeth Lemoine de mener l'entretien.

Au final, ce 17 mai 2017, l'entretien entre David Pujadas et Delphine Ernotte-Cunci dans les locaux de France Télévisions n'aura duré qu'une vingtaine de minutes et l'animateur, finalement débarqué, refusera de poursuivre l'animation de L'Emission politique et précipitera même son départ de la chaîne, le 8 juin 2017.