David Pujadas sur LCI : Il devient animateur et producteur

En juin dernier, David Pujadas avait présenté son dernier JT sur France 2. Évincé de son poste après seize années de bons et loyaux services, le journaliste de 52 ans a vite été au coeur de rumeurs le disant débauché par LCI. Une information qui n'avait pas été confirmée par la chaîne mais qui est à présent officielle !

Le quinquagénaire sera aux commandes du 18h-20h avec l'émission 24h Pujadas, l'info en questions. Autrement dit, il reprend le créneau horaire d'Yves Calvi qui a quitté la chaîne d'information en continu pour Canal+.

Comme l'indique David Pujadas dans un entretien accordé au Monde, le concept du programme est de "creuser le sillon tracé la saison passée par Yves Calvi, mais avec des touches nouvelles", d'être "dans la pédagogie et le débat d'idées". Il sera question d'"un grand débat quotidien, qui rassemblera un peu moins d'experts généralistes ou d'éditorialistes et davantage d'acteurs et qui intégrera les nouvelles formes d'écriture journalistiques, (...) un grand entretien et une troisième partie thématique plus courte et éditorialisée sur une autre actualité", ajoute-t-il.

À la tête de cette nouvelle émission, le journaliste sera aussi le producteur du programme. Ainsi a-t-il créé sa société de production avec son associée Mathilde Pasinetti. Une douzaine de personnes a été embauchée, à l'instar de Romain Messy, ancien chef du service économie et social chez France Télévisions, qui devient rédacteur en chef de l'émission.